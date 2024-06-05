"Усилить давление на ВСУ": россияне пытаются создать "единый фронт наступления", — Тимочко

Россияне пытаются объединить Волчанское и Лимано-Купянское направления в одно. Также ВС РФ, пояснил глава Совета резервистов Сухопутных войск, планируют захватить с флангов Донецкую область.

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Российские оккупационные войска пытаются объединиться и создать таким образом "единый фронт наступления". Об этом во время телемарафона рассказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, сложная ситуация сейчас наблюдается на направлении Угледар — Курахово — Покровск, которое ВС РФ выбрали, чтобы с флангов захватить Донецкую область. Аналогичные действия, по словам военного, наблюдаются также и на Лимано-Купянском направлении.

"Стоит рассматривать как единый замысел оккупантов на Харьковщине, что враг пытается объединить Волчанский и Лимано-Купянское направления в одно", — не исключает Иван Тимочко, добавляя, что таким образом враг хочет усилить давление на ВСУ.

Также, подчеркнул он, сложная ситуация наблюдается и на Роботинском направлении, где враг пытается продвинуться к Токмаку. Таким образом, россияне хотят прикрыть от поражения железную дорогу в Севастополь, которую строит на оккупированной территории юга Украины.

Отметим, что РФ почти достроила железную дорогу на юге, поскольку пытается соединить свою территорию с захваченными территориями Украины. Руководитель ГУР Кирилл Буданов намекнул, что планы страны-агрессора могут быть сорваны. Железная дорога может соединить РФ с южными временно оккупированными территориями.

В ВМС объяснили строительство РФ железной дороги Ростов-Крым. Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил. что ни Керченским мостом, ни большими десантными кораблями захватчики из РФ больше не могут воспользоваться.