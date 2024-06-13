"Не является эскалацией": в НАТО ответили на возможность применения F-16 для ударов по России

Украина имеет законное право на использование оружия, которое предоставили западные партнеры, для ударов по военным объектам в России. Это, считает генсек Альянса, является лишь защитой.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение партнеров, которые позволили Украине наносить удары западным оружием по территории России. Об этом он заявил перед заседанием министров обороны в Брюсселе

Он также призвал союзников еще ослабить ограничения на использование оружия и вооружения.

Также он рассказал, что украинские пилоты и технический персонал при содействии стран НАТО проходят обучение на истребителях F-16, подчеркнув, что Украина имеет право на самооборону, отвечая на вопрос о возможном использовании самолетов для ударов по целям на территории РФ.

"Украина имеет право на самозащиту, и право на самозащиту включает также удары по законным военным целям на территории российского агрессора", — ответил руководитель военно-политического альянса.

Он подчеркнул, что самозащита закреплена в Уставе ООН и не является "эскалацией", призвав союзников помочь Киеву отстоять право на самооборону против противоправной агрессии.

Напомним, 12 июня стало известно о результатах переговоров главы НАТО и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политики договорились об условиях, на которых Венгрия не будет блокировать помощь Украине, которую будет предоставлять альянс.

Фокус писал, что еще в феврале Столтенберг заявлял, что после получения от союзников истребителей F-16 Украина будет иметь право наносить удары по законным военным целям за пределами украинских территорий.