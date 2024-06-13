"Не є ескалацією": у НАТО відповіли на можливість застосування F-16 для ударів по Росії

Україна має законне право на використання зброї, яку надали західні партнери, для ударів по військових об'єктах у Росії. Це, вважає генсек Альянсу, є лише захистом.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення партнерів, які дозволили Україні завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Про це він заявив перед засіданням міністрів оборони у Брюсселі

Він також закликав союзників ще послабити обмеження на використання зброї та озброєння.

Також він розповів, що українські пілоти та технічний персонал за сприянням країн НАТО проходять навчання на винищувачах F-16, наголосивши, що Україна має право на самооборону, відповідаючи на запитання щодо можливого використання літаків для ударів по цілях на території РФ.

"Україна має право на самозахист, і право на самозахист включає також удари по законних військових цілях на території російського агресора", — відповів керівник військово-політичного альянсу.

Він підкреслив, що самозахист закріплений у Статуті ООН та не є "ескалацією", закликавши союзників допомогти Києву відстояти право на самооборону проти протиправної агресії.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо про результати перемовин очільника НАТО і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Політики домовились про умови, на яких Угорщина не блокуватиме допомогу Україні, яку надаватиме альянс.

Фокус писав, що ще у лютому Столтенберг заявляв, що після отримання від союзників винищувачів F-16 Україна матиме право завдавати удари по законних військових цілях за межами українських територій.