Ультиматум и возрождение нацизма: Зеленский отреагировал на "мирный план" Путина

Президент Украины заявил, что российский лидер не остановится только на оккупированных территориях Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Италии с рабочим визитом, прокомментировал заявления Владимира Путина, которые тот сделал в МИД РФ. Президент Украины назвал "мирный план" российского президента ультиматумом и отметил, что тот занимается "возрождением нацизма". Об этом Зеленский заявил в интервью директору телеканала Sky TG24 Джузеппе Де Беллису.

Предложение Владимира Путина закончить войну на озвученных им условиях, Зеленский прокомментировал, проведя параллели с нацистской Германией.

"Что я могу сказать? Эти сообщения являются ультимативными. Они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский дал интервью в Италии Фото: Скриншот

"Сейчас мы видим, что то, что он делает, — это возрождение нацизма. Это новая волна этого нацизма, русского нацизма. Он хочет, чтобы мы отказались от части наших оккупированных территорий, но он также хочет и неоккупированные территории. Он рассказывает о регионах нашей страны и не собирается останавливаться. Замороженного конфликта не будет", — сказал украинский президент, сравнив Путина с Гитлером.

"Это то же самое, что сделал Гитлер, когда сказал: "дайте мне часть Чехословакии, и все закончится здесь. Но этого не произошло. Это ложь, историческая ложь. Потом была Польша, потом оккупация всей Европы. Вы знаете, что эта волна нацизма никогда не утихнет. Он прибыл в разные уголки Земли, поэтому не стоит доверять этим сообщениям, ведь Путин идет по тому же маршруту. Сегодня он говорит о 4 регионах, раньше говорил о Крыме и Донбассе", — Зеленский добавил, что Путин говорит о четырех украинских регионах, которые он называет российскими территориями, но при этом его не волнует, что происходит с жителями этих территорий.

"Это новое лицо нацизма", — резюмировал Зеленский.

Напомним, во время выступления в МИД РФ, Путин заявил, что одно из условий его "мирного плана" – это вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это главное условие прекращения огня и начала переговоров. Причем речь идет о территориях в пределах административных границ этих областей, а не только тех, которые оккупированы Россией.