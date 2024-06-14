Ультиматум і відродження нацизму: Зеленський відреагував на "мирний план" Путіна

Президент України заявив, що російський лідер не зупиниться тільки на окупованих територіях України.

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Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Італії з робочим візитом, прокоментував заяви Володимира Путіна, які той зробив в МЗС РФ. Президент України назвав "мирний план" російського президента ультиматумом і зазначив, що той займається "відродженням нацизму". Про це Зеленський заявив в інтерв'ю директору телеканалу Sky TG24 Джузеппе Де Беллісу.

Пропозицію Володимира Путіна закінчити війну на озвучених ним умовах, Зеленський прокоментував, провівши паралелі з нацистською Німеччиною.

"Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультимативними. Вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю в Італії Фото: Скриншот

"Зараз ми бачимо, що те, що він робить, — це відродження нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми відмовилися від частини наших окупованих територій, але він також хоче і неокуповані території. Він розповідає про регіони нашої країни і не збирається зупинятися. Замороженого конфлікту не буде", — сказав український президент, порівнявши Путіна з Гітлером.

"Це те саме, що зробив Гітлер, коли сказав: "дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут. Але цього не сталося. Це брехня, історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не вщухне. Він прибув у різні куточки Землі, тому не варто довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим самим маршрутом. Сьогодні він говорить про 4 регіони, раніше говорив про Крим і Донбас", — Зеленський додав, що Путін говорить про чотири українські регіони, які він називає російськими територіями, але при цьому його не хвилює, що відбувається з жителями цих територій.

"Це нове обличчя нацизму", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу в МЗС РФ, Путін заявив, що одна з умов його "мирного плану" — це виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це головна умова припинення вогню і початку переговорів. Причому йдеться про території в межах адміністративних кордонів цих областей, а не тільки тих, які окуповані Росією.