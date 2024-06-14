ВС РФ атаковали Киевскую область "шахедами": в ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко отметил, что из-за падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. По состоянию на 17:45 пожар удалось ликвидировать.

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Днем 14 июня российские войска атаковали Киевскую область вражескими беспилотниками, что повлекло пожар. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"С самого утра в области объявлялся сигнал воздушной тревоги. Ракетная опасность чередовалась с атаками ударных дронов", — отметил чиновник.

В то же время Кравченко отметил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны, в результате чего вражеские дроны были уничтожены. Однако из-за падения обломков в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар удалось ликвидировать по состоянию на 17:45.

"Попаданий в жилую или критическую инфраструктуру не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. В очередной раз призываем каждого жителя области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует", — отметил руководитель Киевской области.

В течение 14 июня в Украине масштабную тревогу объявляли четыре раза. Ее вызвали запуск ВС РФ дронов-камикадзе, а также вылет в России самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Напомним, что ночью 14 июня ВС РФ нанесли очередной массовый удар по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Также 14 июня спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал о целях российских оккупантов во время последней массированной атаки по украинской территории.