ЗС РФ атакували Київщину "шахедами": в ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що через падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Станом на 17:45 пожежу вдалося ліквідувати.

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Вдень 14 червня російські війська атакували Київську область ворожими безпілотниками, що спричинило пожежу. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Із самого ранку в області оголошувався сигнал повітряної тривоги. Ракетна небезпека чергувалась з атаками ударних дронів", — зазначив чиновник.

Водночас Кравченко зазначив, що у регіоні працювали сили протиповітряної оборони, внаслідок чого ворожі дрони було знищено. Проте через падіння уламків в одному з районів сталося загорання трав'яного настилу. Пожежу вдалося ліквідувати станом на 17:45.

"Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Вкотре закликаємо кожного жителя області не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", — зазначив керівник Київської області.

Впродовж 14 червня в Україні масштабну тривогу оголошували чотири рази. Її спричинили запуск ЗС РФ дронів-камікадзе, а також виліт в Росії літака МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Нагадаємо, що вночі 14 червня ЗС РФ завдали чергового масового удару по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Також 14 червня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів про цілі російських окупантів під час останньої масованої атаки по українській території.