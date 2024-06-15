Имитирует, чтобы уничтожить: в ISW объяснили, почему Путин не заинтересован в переговорах с Украиной

По мнению аналитиков, Путин рассматривает победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, — как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства.

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Российское руководство регулярно имитирует заинтересованность в содержательных переговорах, которая имеет целью убедить Запад пойти на уступки относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Однако на самом деле президент РФ Владимир Путин хочет достичь полного уничтожения украинской государственности. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Путин и Кремль заметно усилили свою экспансионистскую риторику в отношении Украины с декабря 2023 года и все чаще указывают на то, что Россия намерена завоевать больше территории в Украине и стремится полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность", — говорится в отчете.

Военные действия и наступательные операции в Харьковской области, по мнению аналитиков, свидетельствуют о том, что Кремль больше заинтересован в достижении своей долгосрочной цели — максималистской победы в Украине, чем в любом урегулировании, которое бы немедленно заморозило линию фронта на том уровне, на котором она находится сейчас.

В ISW напомнили, что Путин рассматривает сохранение Россией контроля над ныне оккупированной украинской территорией как основу для переговоров, которая не подлежит обсуждению.

"Постоянный акцент на признании оккупированной украинской территории российской не указывает на то, что Россия отказывается от этих более широких стратегических целей. Прекращение огня, которое предусматривает освобождение ныне оккупированных территорий, конкретизировало бы идею о том, что территориальная целостность Украины является предметом переговоров, и стало бы прецедентом, к которому Кремль, несомненно, вернется, чтобы добиться дальнейших территориальных уступок и вообще поставить под сомнение идею украинской государственности", — говорится в материале.

Эксперты убеждены, что победа России в Украине не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможной обычной войны с НАТО, но и предоставила бы России доступ к миллионам людей, которых она сможет принудить к военной службе, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.

Поэтому, по мнению аналитиков, Путин, вероятно, рассматривает победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, — как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства.

Кремль может снова имитировать заинтересованность в переговорах, чтобы повлиять на продолжающиеся на Западе дебаты о снятии ограничений на использование Украиной предоставленного Западом оружия для поражения военных целей в России и убедить западных политиков, что изменения в этих ограничениях могут привести к нежеланию России вести переговоры в будущем.

Кремль также может снова имитировать заинтересованность в переговорах, чтобы повлиять на любые будущие западные дискуссии о предоставлении дополнительной помощи, которая будет необходима украинским силам, чтобы начать собственные контрнаступательные операции в среднесрочной перспективе.

Напомним, 15 июня Китай призвал "стороны конфликта" в российско-украинской войне пойти на уступки и начать мирные переговоры между собой.

14 июня российский президент Владимир Путин заявил, что почти 700 тысяч представителей Вооруженных сил России по состоянию на сейчас находятся на войне в Украине.