Імітує, щоб знищити: в ISW пояснили, чому Путін незацікавлений у перемовинах з Україною

На думку аналітиків, Путін розглядає перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО, а будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, що не передбачає повної капітуляції України, — як тимчасову паузу в їхніх зусиллях зі знищення незалежної української держави.

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Російське керівництво регулярно імітує зацікавленість у змістовних переговорах, яка має на меті переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Проте насправді президент РФ Володимир Путін хоче досягти повного знищення української державності. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін і Кремль помітно посилили свою експансіоністську риторику щодо України з грудня 2023 року і все частіше вказують на те, що Росія має намір завоювати більше території в Україні та прагне повністю знищити українську державність та ідентичність", — йдеться у звіті.

Військові дії та наступальні операції у Харківській області, на думку аналітиків, свідчать про те, що Кремль більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети — максималістської перемоги в Україні, ніж у будь-якому врегулюванні, яке б негайно заморозило лінію фронту на тому рівні, на якому вона перебуває зараз.

В ISW нагадали, що Путін розглядає збереження Росією контролю над нині окупованою українською територією як основу для переговорів, яка не підлягає обговоренню.

"Постійний акцент на визнанні окупованої української території російською не вказує на те, що Росія відмовляється від цих більш широких стратегічних цілей. Припинення вогню, яке передбачає звільнення нині окупованих територій, конкретизувало б ідею про те, що територіальна цілісність України є предметом переговорів, і стало б прецедентом, до якого Кремль, безсумнівно, повернеться, щоб домогтися подальших територіальних поступок і взагалі поставити під сумнів ідею української державності", — йдеться у матеріалі.

Експерти переконані, що перемога Росії в Україні не лише усунула б загрозу України як потенційного супротивника під час можливої звичайної війни з НАТО, але й надала б Росії доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусити до військової служби, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.

Тому, на думку аналітиків, Путін, ймовірно, розглядає перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО, а будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, що не передбачає повної капітуляції України, — як тимчасову паузу в їхніх зусиллях зі знищення незалежної української держави.

Кремль може знову імітувати зацікавленість у переговорах, щоб вплинути на триваючі на Заході дебати щодо зняття обмежень на використання Україною наданої Заходом зброї для ураження військових цілей у Росії і переконати західних політиків, що зміни в цих обмеженнях можуть призвести до небажання Росії вести переговори в майбутньому.

Кремль також може знову імітувати зацікавленість у переговорах, щоб вплинути на будь-які майбутні західні дискусії про надання додаткової допомоги, яка буде необхідна українським силам, щоб розпочати власні контрнаступальні операції в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, 15 червня Китай закликав "сторони конфлікту" у російсько-українській війні піти на поступки та розпочати мирні перемовини між собою.

14 червня російський президент Володимир Путін заявив, що майже 700 тисяч представників Збройних сил Росії станом на зараз перебувають на війні в Україні.