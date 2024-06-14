В Україні воює угруповання ЗС РФ у 700 тисяч осіб, — Путін (відео)

За словами очільника Кремля, протяжність лінії бойового зіткнення в місіях проведення боїв становить 2 тисячі кілометрів.

Related video

Майже 700 тисяч представників Збройних сил Росії станом на зараз перебувають на війні в Україні. Про це на зустрічі з учасниками програми "Час героїв" заявив російський президент Володимир Путін, передає ТАСС.

"Ось програма "Час героїв"" — 80 осіб. А у нас у зоні спеціальної військової операції майже 700 тисяч",— зазначив очільник Кремля.

Заява Путіна про кількість війсьвових РФ в Україні

Яку кількість військових РФ Путін назвав минулого разу

Варто зазначити, що у грудні 2023 року Путін під час прямої лінії виступив із заявою, згідно з якою загальна кількість російських військових, які перебувають у зоні бойових дій в Україні, становила 617 тисяч. При цьому він додав, що протяжність лінії бойового зіткнення в зоні військових дій становить 2 тис. км.Яку кількість військових РФ Путін назвав минулого разу

Путін озвучив умови для переговорів з Україною

Володимир Путін під час наради за участі керівного складу МЗС заявив, що для припинення Росією вогню і початку переговорів Україна повинна вивести свої війська з Донбасу і "нових регіонів", а також відмовитися від курсу на членство в Північноатлантичному альянсі. Водночас Путін наполягає на скасуванні санкцій країн заходу проти РФ.

"Якщо Київ і Захід відмовляться від нової мирної пропозиції, далі умови будуть іншими", — сказав Путін.

7 червня у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що, згідно з заявою Володимира Путіна, російські війська втрачають в Україні по 20 000 осіб щомісяця.

Також 14 червня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що Україна навмисне атакує військові об'єкти у Криму, аби РФ перекинула на півострів більше засобів протиповітряної оборони, де ЗСУ буде легше їх знищити