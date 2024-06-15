Грозит 3 года за решеткой: в Швейцарии иностранный боец ВСУ намеренно сдался полиции

Кантональная полиция была поражена, поскольку таких случаев еще не было, чтобы человек, который знает, что получит наказание за наемничество, сознательно позволил себя арестовать и пригласил на это событие журналистов.

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В швейцарском Берне задержали местного жителя, который 2 года воевал в рядах ВСУ в Украине против РФ. Мужчина намеренно решил сдаться в полицию, чтобы накануне Саммита мира, который будет проходить в Швейцарии, привлечь внимание к войне в Украине. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Так, 36-летний Джон Нейдхарт два года воевал на самых опасных участках украинского фронта в составе "Интернационального легиона" ВСУ. После этого он недавно вернулся домой в Швейцарию.

Кантональная полиция была поражена, поскольку таких случаев еще не было, чтобы человек, который знает, что получит наказание за наемничество, сознательно позволил себя арестовать и пригласил на это событие журналистов.

"Я с нетерпением жду своего ареста. Я принял решение бороться за Украину, а значит, за демократию", — сказал он журналистам перед своим арестом.

Военная служба в пользу иностранных государств является незаконной в Швейцарии. Нейдхарту грозит несколько лет тюрьмы. То, что он позволил себя арестовать сейчас, не является случайностью. В эти выходные в Бюргенштоке проходит Украинская мирная конференция, куда приглашенные гости со всего мира будут обсуждать дипломатические пути прекращения войны.

"Если вы действительно хотите помочь Украине, вы должны дать ей возможность победить россиян в военной сфере. Вы должны сначала сломать россиян, прежде чем вести переговоры с ними, а не наоборот", — сказал украинский защитник-иностранец.

До войны в Украине Джон Нейдхарт работал учителем и является набожным христианином. Когда РФ напала на Украину, это его очень поразило, он снялся с регистрации в Швейцарии и записался в "Интернациональный легион" ВСУ в Украине.

Швейцарец участвовал в боях за Бахмут, контрнаступлении под Харьковом, в битве за Купянск.

"Я выполнил свой долг и горжусь этим. Россияне, которые погибли от моей руки, не должны были нападать на Украину. Я просто выполнял свою работу", — говорит Нейдхарт.

Мужчина написал книгу о своих двух годах войны и признается, что прикипел душой к Украине.

"Если бы люди здесь видели тот ужас, от которого ежедневно приходится страдать детям, семьям и всем невинным людям в Украине, то они бы думали иначе. Я вполне могу представить себе возвращение в Украину после возможного заключения", — сказал мужчина.

На Родине ему грозит до трех лет лишения свободы. Военная юстиция возбудила дело против него в феврале 2024 года. Он использовал несколько часов на свободе между своим прибытием в Берн и арестом, чтобы навестить своих родителей.

Экс-украинский легионер взял с собой в участок лишь небольшой рюкзак с зубной щеткой и бритвой и несколькими контрактами и наградами, которые указывают на военную службу. В ВСУ он имел позывной "Мастер Пропер".

Мужчина признался, что не боится тюрьмы.

"После более чем двух лет на фронте я могу спать где угодно", — смеется Нейдхарт.

Он говорит, что несмотря на заключение никто не может лишить его убеждения, что он сделал единственно правильную вещь, даже если швейцарское военное право видит это иначе.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении семеро бойцов "Интернационального легиона" ВСУ выдержали штурм почти 60 россиян и смогли отразить их наступление. Среди них был и швейцарец Джон Нейдхарт.

Напомним, что неизвестные пытались отравить командира "Грузинского национального легиона", который воюет в составе ВСУ в Украине с 2014 года.