Загрожує 3 роки за ґратами: у Швейцарії іноземний боєць ЗСУ навмисно здався поліції

Кантональна поліція була вражена, оскільки таких випадків ще не було, щоб чоловік, який знає, що отримає покарання за найманство, свідомо дозволив себе заарештувати і запросив на цю подію журналістів.

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У швейцарському Берні затримали місцевого жителя, який 2 роки воював в лавах ЗСУ в Україні проти РФ. Чоловік навмисно вирішив здатися до поліції, щоб напередодні Саміту миру, який проходитиме в Швейцарії, привернути увагу до війни в Україні. Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

Так, 36-річний Джон Нейдхарт два роки воював на найнебезпечніших ділянках українського фронту у складі "Інтернаціонального легіону" ЗСУ. Після цього він нещодавно повернувся додому до Швейцарії.

Кантональна поліція була вражена, оскільки таких випадків ще не було, щоб чоловік, який знає, що отримає покарання за найманство, свідомо дозволив себе заарештувати і запросив на цю подію журналістів.

"Я з нетерпінням чекаю свого арешту. Я ухвалив рішення боротися за Україну, а отже, за демократію", — сказав він журналістам перед своїм арештом.

Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. Нейдхарту загрожує кілька років в'язниці. Те, що він дозволив себе заарештувати зараз, не є випадковістю. Цими вихідними в Бюргенштоку проходить Українська мирна конференція, куди запрошені гості з усього світу обговорюватимуть дипломатичні шляхи припинення війни.

"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки", — сказав український захисник-іноземець.

До війни в Україні Джон Нейдхарт працював вчителем і є побожним християнином. Коли РФ напала на Україну, це його дуже вразило, він знявся з реєстрації в Швейцарії і записався до "Інтернаціонального легіону" ЗСУ в Україні.

Швейцарець брав участь у боях за Бахмут, контрнаступі під Харковом, у битві за Куп’янськ.

"Я виконав свій обов'язок і пишаюся цим. Росіяни, які загинули від моєї руки, не повинні були нападати на Україну. Я просто виконував свою роботу", — каже Нейдхарт.

Чоловік написав книгу про свої два роки війни і зізнається, що прикипів душею до України.

"Якби люди тут бачили той жах, від якого щодня доводиться страждати дітям, родинам і всім невинним людям в Україні, то вони б думали інакше. Я цілком можу уявити собі повернення в Україну після можливого ув’язнення", — сказав чоловік.

На Батьківщині йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Військова юстиція порушила справу проти нього в лютому 2024 року. Він використав кілька годин на волі між своїм прибуттям у Берн і арештом, щоб відвідати своїх батьків.

Ексукраїнський легіонер взяв із собою до відділку лише невеликий рюкзак із зубною щіткою та бритвою та кількома контрактами та нагородами, які вказують на військову службу. В ЗСУ він мав позивний "Майстер Пропер".

Чоловік зізнався, що не боїться в'язниці.

"Після більш ніж двох років на фронті я можу спати де завгодно", — сміється Нейдхарт.

Він говорить, що попри ув'язнення ніхто не може позбавити його переконання, що він зробив єдину правильну річ, навіть якщо швейцарське військове право бачить це інакше.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку семеро бійців "Інтернаціонального легіону" ЗСУ витримали штурм майже 60 росіян і змогли відбити їхній наступ. Серед них був і швейцарець Джон Нейдхарт.

Нагадаємо, що невідомі намагалися отруїти командира "Грузинського національного легіону", який воює в складі ЗСУ в Україні від 2014 року.