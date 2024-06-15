Менее ста бойцов уничтожили 2500 оккупантов: как работает подразделение Strike Drones Company (видео)

Подразделение ударных беспилотников за восемь месяцев боев на Авдеевском направлении уничтожило 6 батальонов ВС РФ, а также сотни единиц техники и артиллерии.

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Украинские военные из батальона ударных беспилотников Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады за 8 месяцев боевой работы уничтожили сотни единиц техники и тысячи оккупантов. Об этом сообщил главный сержант ударных БПЛА Рустам "Легион" Мустафаев в интервью журналисту Юрию Бутусову.

В начале беседы Мустафаев сообщил результаты на Авдеевском направлении, куда бойцов отправили во второй половине октября 2023 года.

"Около 2500 вражеской пехоты. Цифра по бронетехнике и другой технике достигает двухсот единиц. Недавно в статистику вошли артиллерийские орудия. Мы за пол дня тогда уничтожили пять Д-30 и склад БК к ним. Также мы уничтожили САУ", — рассказывает главный сержант.

2500 российских оккупантов — это примерно 6 батальонов российской армии. Один мотострелковый батальон в ВС РФ состоит из 420 пехотинцев, заявляет Юрий Бутусов. Численность подразделения украинских защитников при этом была на уровне около 80% от штатного размера роты — это 80-100 человек, но не все из них операторы, потому что надо логистика, настройка, подготовка дронов к работе.

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Основным приоритетом для роты Strike Drones Company является сохранение жизни украинских пехотинцев, потому что если они не выстоят, то придется отступать. Также Мустафаев заявил, что они максимально убрали "совок и армейщину" в подразделении, а также обеспечивают бойцов подразделения всем необходимым. Сейчас они существуют без государственной поддержки, говорит военный. Дроны, транспорт и прочее обеспечение — все это волонтерская помощь. Государство дает только кумулятивные боеприпасы для FPV-дронов.

Напомним, 14 июня 3 ОШБр показала уничтожение российского полевого склада боеприпасов в Харьковской области.

12 июня СМИ писали, как война в Украине меняет развитие колесных САУ в мире.