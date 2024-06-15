Менше ста бійців знищили 2500 окупантів: як працює підрозділ Strike Drones Company (відео)

Підрозділ ударних безпілотників за вісім місяців боїв на Авдіївському напрямку знищив 6 батальйонів ЗС РФ, а також сотні одиниць техніки та артилерії.

Related video

Українські військові з батальйону ударних безпілотників Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади за 8 місяців бойової роботи знищили сотні одиниць техніки та тисячі окупантів. Про це повідомив головний сержант ударних БПЛА Рустам "Легіон" Мустафаєв в інтервʼю журналісту Юрію Бутусову.

На початку бесіди Мустафаєв повідомив результати на Авдіївському напрямку, куди бійців відправили у другій половині жовтня 2023 року.

"Близько 2500 ворожої піхоти. Цифра по бронетехніці та іншій техніці сягає двохсот одиниць. Нещодавно у статистику увійшли артилерійські гармати. Ми за пів дня тоді знищили пʼять Д-30 і склад БК до них. Також ми знищили САУ", — розповідає головний сержант.

2500 російських окупантів — це приблизно 6 батальйонів російської армії. Один мотострілецький батальйон у ЗС РФ складається з 420 піхотинців, заявляє Юрій Бутусов. Чисельність підрозділу українських захисників при цьому була на рівні близько 80% від штатного розміру роти — це 80-100 осіб, але не всі з них оператори, бо треба логістика, налаштування, підготування дронів до роботи.

Повне інтервʼю

Основним пріоритетом для роти Strike Drones Company є збереження життя українських піхотинців, бо якщо вони не вистоять, то доведеться відступати. Також Мустафаєв заявив, що вони максимально прибрали "совок і армійщину" в підрозділі, а також забезпечують бійців підрозділу всім необхідним. Наразі вони існують без державної підтримки, каже військовий. Дрони, транспорт та інше забезпечення — все це волонтерська допомога. Держава дає тільки кумулятивні боєприпаси для FPV-дронів.

Нагадаємо, 14 червня 3 ОШБр показала знищення російського польового складу боєприпасів в Харківській області.

12 червня ЗМІ писали, як війна в Україні змінює розвиток колісних САУ в світі.