Индия решила поменять всю электронику на российских Т-90 (фото)

Россия выдала лицензию на производство Т-90 в Индии, но там решили поменять некоторые российские элементы на собственные аналоги. Это позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 8 км.

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Индия заказала сотни танков Т-90 российского производства. Однако сейчас их оборонная промышленность начала производить собственную версию с индексом Mk-III, который предусматривает замену электроники. Об этом сообщает разведывательный портал Janes.

Индийское государственное предприятие Armored Vehicles Nigam Limited передало в армию первые десять произведенных танков Т-90. Машины сделаны по российской лицензии, но имеют отличия в бортовой аппаратуре. Т-90 Mk-III имеет новую систему сопровождения цели, цифровой баллистический вычислитель и обновленный прицельный комплекс.

Первые 10 Т-90 Mk-III

Заявляется, что дальность обнаружения командирского прицела составляет целых 8 км. Его производит DRDO и Bharat Electronics Limited. Но при этом дальность обнаружения лазерного дальномера составляет всего до 5 км. Стоит отметить, что контракт на Т-90 Индия и Россия подписали в 2019 году. Он предусматривает поставку 464 танка, а также локализацию некоторых элементов. С момента подписания до получения первых машин прошло 3 года и 9 месяцев. Остальные 454 танка поступят в Индию в течение следующих 5 лет. Темпы производства должны составлять 10 машин в месяц, чтобы не сорвать сроки.

В Defense Express отмечают, что даже индийские пользователи забраковали российскую электронику и решили улучшить ее собственными силами. Также темпы производства довольно умеренные для Индии.

Напомним, 31 января в Индии показали гибридный танк Т-79 на базе Т-72 и Т-90.

24 мая СМИ писали, что российский танк Т-90М имеет существенный недостаток, который приводит к бесконтрольному вращению башни.