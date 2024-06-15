Індія вирішила поміняти всю електроніку на російських Т-90 (фото)

Росія видала ліцензію на виробництво Т-90 в Індії, але там вирішили поміняти деякі російські елементи на власні аналоги. Це дозволяє виявляти цілі на відстані до 8 км.

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Індія замовила сотні танків Т-90 російського виробництва. Проте зараз їхня оборонна промисловість почала виробляти власну версію з індексом Mk-III, який передбачає заміну електроніки. Про це повідомляє розвідувальний портал Janes.

Індійське державне підприємство Armored Vehicles Nigam Limited передало в армію перші десять вироблених танків Т-90. Машини зроблені за російською ліцензією, але мають відмінності в бортовій апаратурі. Т-90 Mk-III має нову систему супроводу цілі, цифровий балістичний обчислювач та оновлений прицільний комплекс.

Перші 10 Т-90 Mk-III

Заявляється, що дальність виявлення командирського прицілу складає цілих 8 км. Його виробляє DRDO та Bharat Electronics Limited. Али при цьому дальність виявлення лазерного далекоміра складає усього до 5 км. Варто зазначити, що контракт на Т-90 Індія та Росія підписали у 2019 році. Він передбачає постачання 464 танки, а також локалізацію деяких елементів. Від моменту підписання до отримання перших машин пройшло 3 роки та 9 місяців. Інші 454 танки надійдуть в Індію протягом наступних 5 років. Темпи виробництва мають складати 10 машин на місяць, щоб не зірвати терміни.

У Defense Express наголошують, що навіть індійські користувачі забракували російську електроніку й вирішили покращити її власними силами. Також темпи виробництва є доволі помірними для Індії.

Нагадаємо, 31 січня в Індії показали гібридний танк Т-79 на базі Т-72 та Т-90.

24 травня ЗМІ писали, що російський танк Т-90М має суттєвий недолік, який призводить до безконтрольного обертання башти.