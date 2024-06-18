ВС РФ перекидывают силы с Донецкой области в Харьковскую из-за успешных контратак ВСУ, — ISW

В отчете говорится, что, согласно сведениям российских военкоров, Силы обороны Украины начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска.

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Российские оккупанты перекидывают войска из Донецкого направления на Харьковское из-за успешных атак ВСУ. Об этом сообщили аналитики института изучения войны (ISW).

В отчете от 17 июня говорится, что российские военкоры утверждали, что украинские войска начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и вблизи Агрегатного завода в районе Волчанска.

Сообщается, что оккупанты же продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцов и к северо-востоку от Харькова вблизи центра Волчанска и Волчанских Хуторов.

В ISW отметили, что спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх заявил, что ВС РФ передислоцировали части 155-й отдельной бригады морской пехоты и 18 мотострелковой дивизии на Липцевское направление, чтобы заменить подразделения, потерявшие боеспособность. Кроме того, россияне стягивают дополнительные воинские части к Волчанску еще с 12-13 июня.

Карта боев в Харьковской области Фото: ISW

В то же самое время, как говорится в отчете, оккупанты продвинулись западнее Раздоловки в Донецкой области. Также ВС РФ продвинулись в районе Часового Яра, к западу от Авдеевки. Так, российские войска продвинулись к югу от Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и незначительно продвинулись к северу от Уманского (к западу от Авдеевки).

Напомним, 17 июня СМИ в РФ заявили о контрнаступлении ВСУ. Информацию предоставил оператор БПЛА "Ланцет" с позывным "Линь", который уточнил, что техника якобы подвозится к второй и третьей линии обороны, а затем скапливается ближе к первой линии. По его словам, это было установлено дронами-разведчиками, которые и засекли передвижение.

Также издание Forbes сообщало, что около 400 россиян оказались в окружении в Волчанске и все больше сдаются в плен. Россияне 2 батальонами пошли на штурм Волчанского агрегатного завода на правом берегу реки Волчья, но их план провалился, когда ВСУ атаковали их к западу от предприятия и продвинулись в городе, отрезая россиян от их подразделений.