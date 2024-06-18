ЗС РФ перекидають сили з Донецької області в Харківську через успішні контратаки ЗСУ, — ISW

У звіті йдеться про те, що, згідно з відомостями російських військкорів, Сили оборони України розпочали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого і поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська.

Related video

Російські окупанти перекидають війська з Донецького напрямку на Харківський через успішні атаки ЗСУ. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 17 червня йдеться про те, що російські військкори стверджували, що українські війська розпочали механізовані контратаки поблизу Глибокого і контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська.

Повідомляється, що окупанти ж продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова поблизу центру Вовчанська і Вовчанських Хуторів.

У ISW зазначили, що речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх заявив, що ЗС РФ передислокували частини 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії на Липцівський напрямок, щоб замінити підрозділи, які втратили боєздатність. Крім того, росіяни стягують додаткові військові частини до Вовчанська ще з 12-13 червня.

Карта боїв у Харківській області Фото: ISW

Водночас, як ідеться у звіті, окупанти просунулися на захід від Роздолівки в Донецькій області. Також ЗС РФ просунулися в районі Часового Яру, на захід від Авдіївки. Так, російські війська просунулися на південь від Сокола (на північний захід від Авдіївки) і незначно просунулися на північ від Уманського (на захід від Авдіївки).

Нагадаємо, 17 червня ЗМІ в РФ заявили про контрнаступ ЗСУ. Інформацію надав оператор БПЛА "Ланцет" із позивним "Лінь", який уточнив, що техніку нібито підвозять до другої і третьої лінії оборони, а потім накопичують ближче до першої лінії. За його словами, це було встановлено дронами-розвідниками, які й засікли пересування.

Також видання Forbes повідомляло, що близько 400 росіян опинилися в оточенні у Вовчанську і все більше здаються в полон. Росіяни 2 батальйонами пішли на штурм Вовчанського агрегатного заводу на правому березі річки Вовча, але їхній план провалився, коли ЗСУ атакували їх на захід від підприємства і просунулися в місті, відрізаючи росіян від їхніх підрозділів.