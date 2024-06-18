Отложено на три года: когда бомбардировщик B-52 получит новые двигатели (фото)

Первоочередные ожидания Воздушных сил не сбылись. Кроме проблем с двигателями, обнаружились сложности с радаром.

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Воздушные силы США планируют выйти на начальную оперативную способность самолетов B-52 к 2033 финансовому году, примерно на три года позже, чем изначально планировалось. Об этом сообщает The War Zone.

Обновление стратегического бомбардировщика B-52J Stratofortress задерживается на несколько лет. Кроме проблем с двигателем, на самолете задерживается обновление радаров. К тому же стоимость программы модернизации растет.

Модель B-52 с новыми двигателями

Одна из причин задержек вызвана недостатком финансирования для завершения детального проектирования программы. В 2021 году Воздушные силы объявили о планах замены двигателей Pratt & Whitney TF33 на каждом B-52H на новые Rolls-Royce F130. Новые двигатели должны были уменьшить расход топлива, а также быть дешевле и надежнее в эксплуатации. Военные ранее признавали задержки, но еще в начале июня 2023 года ожидалось, что с новыми двигателями B-52 полетит в 2030 году.

Также в сентябре 2023 года стало известно, что радар станет дороже на 12,6% с первоначальной оценки в 2021 году из-за интеграции дополнительного оборудования и найма большего количества рабочей силы. А причина задержки заключается в проблемах с процессором, который не заработал во время тестирования.

В целом программа B-52 имеет множество проектов и планов, в том числе интеграции гиперзвукового оружия, крылатой ракеты большой дальности AGM-181A с ядерным зарядом, системы связи, усовершенствованные средства РЭБ и другие.

Напомним, 12 июня СМИ писали, как НАТО отрабатывает ядерный удар по Калининграду.

11 апреля журналисты показали, как происходит патрулирование B-52 над Японией, Кореей и возле РФ с Китаем.