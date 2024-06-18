Відкладено на три роки: коли бомбардувальник B-52 отримає нові двигуни (фото)

Першочергові очікування Повітряних сил не збулися. Окрім проблем з двигунами, виявилися складнощі з радаром.

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Повітряні сили США планують вийти на початкову оперативну здатність літаків B-52 до 2033 фінансового року, приблизно на три роки пізніше, ніж спочатку планувалося. Про це повідомляє The War Zone.

Оновлення стратегічного бомбардувальника B-52J Stratofortress затримується на кілька років. Окрім проблем із двигуном, на літаку затримується оновлення радарів. До того ж вартість програми модернізації зростає.

Модель B-52 з новими двигунами

Одна з причин затримок викликана нестачею фінансування для завершення детального проєктування програми. У 2021 році Повітряні сили оголосили про плани заміни двигунів Pratt & Whitney TF33 на кожному B-52H на нові Rolls-Royce F130. Нові двигуни мали зменшити витрати палива, а також бути дешевшими і надійнішими в експлуатації. Військові раніше визнавали затримки, але ще на початку червня 2023 року очікувалося, що з новими двигунами B-52 полетить у 2030 році.

Також у вересні 2023 року стало відомо, що радар стане дорожчий на 12,6% з початкової оцінки у 2021 році через інтеграцію додаткового обладнання та найм більшої кількості робочої сили. А причина затримки полягає у проблемах з процесором, який не запрацював під час тестування.

Загалом програма B-52 має безліч проєктів і планів, зокрема інтеграції гіперзвукової зброї, крилатої ракети великої дальності AGM-181A з ядерним зарядом, системи звʼязку, вдосконалені засоби РЕБ та інші.

Нагадаємо, 12 червня ЗМІ писали, як НАТО відпрацьовує ядерний удар по Калінінграду.

11 квітня журналісти показали, як відбувається патрулювання B-52 над Японією, Кореєю та біля РФ з Китаєм.