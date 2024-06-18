Россия возобновила военную логистику через паромную переправу: детали от ВМС (видео)

По данным ВСУ, оккупанты возложили на переправу более 75% логистики для обеспечения бойцов в Крыму и на юге. В то же время Крымский мост враг нагружает меньше.

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ВС РФ возобновили работу паромной переправы в захваченный Крым. Об этом во время брифинга 18 июня заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Я могу констатировать, что она сейчас работает фактически", — сообщил он.

Военный уточнил, что сейчас логистическое обеспечение ВС РФ в Крыму осуществляется путем паромной переправы. По данным ВМС, на ней — более 75% логистики для оккупантов на полуострове и юге.

"Мост несет гораздо меньшую нагрузку логистически. В первую очередь — из-за тех повреждений, которые он получил ранее", — отметил Плетенчук.

Брифинг Дмитрия Плетенчука (о паромной переправе — с 7:05)

В эфире телемарафона спикер объяснил, что Россия не имела выбора — восстанавливать паромную переправу или нет.

"Показателен тот момент, что они не используют в качестве военной морской логистики свои большие десантные корабли, что было бы вполне логично в этой ситуации. Но нет, они восстанавливают именно "гражданскую" паромную переправу, потому что объемы, конечно, больше и потребность большая в этой переправе", — заявил Плетенчук.

Он добавил, что до удара на переправу приходилось более "три четверти военной логистики" с материковой части РФ в Крым.

Комментарий Дмитрия Плетенчука (о паромной переправе — с 4:19)

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук оценил, могут ли ВС РФ высадить морской десант на юге.

В DeepState рассказали, действительно ли Россия строит новую железную дорогу, которая соединит временно оккупированный Мариуполь с Крымом.