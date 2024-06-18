Росія відновила військову логістику через поромну переправу: деталі від ВМС (відео)
За даними ЗСУ, окупанти поклали на переправу понад 75% логістики для забезпечення бійців у Криму й на півдні. Водночас Кримський міст ворог навантажує менше.
ЗС РФ відновили роботу поромної переправи до захопленого Криму. Про це під час брифінгу 18 червня заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Я можу констатувати, що вона зараз працює фактично", — повідомив він.
Військовий уточнив, що нині логістичне забезпечення ЗС РФ у Криму здійснюється шляхом поромної переправи. За даними ВМС, на ній — понад 75% логістики для окупантів на півострові та півдні.
"Міст несе набагато менше навантаження логістично. В першу чергу — через ті пошкодження, які він отримав раніше", — зауважив Плетенчук.
В ефірі телемарафону речник пояснив, що Росія не мала вибору — відновлювати поромну переправу чи ні.
"Показовим є той момент, що вони не використовують в якості військової морської логістики свої великі десантні кораблі, що було б цілком логічно в цій ситуації. Але ні, вони відновлюють саме "цивільну" поромну переправу, тому що об’єми, звісно, більші й потреба велика у цій переправі", — заявив Плетенчук.
Він додав, що до удару на переправу припадало понад "три чверті військової логістики" з материкової частини РФ до Криму.
Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук оцінив, чи можуть ЗС РФ висадити морський десант на півдні.
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