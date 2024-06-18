В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов: от государства до бизнеса

Перед запуском новой услуги было проведено двухнедельное тестирование. Сейчас на портале уже доступно более 7,6 тыс. различных сервисов.

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В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны в общинах, благодаря которой ветераны и ветеранки, а также их семьи и семьи погибших защитников и защитниц могут найти государственные услуги и помощь, которую предоставляют негосударственные и международные организации. Об этом информирует Минветеранов.

На портале представлены различные услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

Пользователи могут отфильтровать информацию по месту предоставления услуг в областях и громадах, типам услуг и их описанию, категории получателей и условиям предоставления.

"е-Карта — это по сути агрегатор данных, которого не хватало ветеранскому сообществу. Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через свой смартфон или компьютер, указав лишь область или свою территориальную общину", — рассказал и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Как отмечается, этот "инструмент" будет обновляться ежедневно, привлекая к проекту областные администрации, общины, местные общественные организации и бизнес.

Перед выходом в свет был проведен сбор данных от громад по имеющимся услугам и состоялось двухнедельное тестирование в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. И на основе результатов обновленный инструмент сбора данных, вместе с подробными инструкциями по его заполнению, был распространен на все области Украины. е-Карта доступна на платформе е-Ветеран. Сейчас на портале определено 7690 услуг.

Стоит учесть, что на е-Карте могут быть отображены адреса предоставления услуг на временно оккупированных территориях или в зонах ведения активных боевых действий, однако это зарегистрированные адреса, а сами услуги перемещены в безопасные регионы.

Напомним, ветеран Олег Симороз, который потерял обе ноги на фронте, получил повестку.