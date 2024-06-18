В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів: від держави до бізнесу

Перед запуском нової послуги було проведено двотижневе тестування. Наразі на порталі вже доступно понад 7,6 тис. різноманітних сервісів.

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В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах, завдяки якій ветерани та ветеранки, а також їхні родини й сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти державні послуги та допомогу, яку надають недержавні й міжнародні організації. Про це інформує Мінветеранів.

На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

Користувачі мають змогу відфільтрувати інформацію за місцем надання послуг у областях та громадах, типами послуг та їхнім описом, категорією отримувачів й умовами надання.

"E-Карта — це по суті агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду", — розповів в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Як наголошується, цей "інструмент" оновлюватиметься щодня, залучаючи до проєкту обласні адміністрації, громади, місцеві громадські організації та бізнес.

Перед виходом у світ було проведено збір даних від громад щодо наявних послуг та відбулося двотижневе тестування у Івано-Франківській та Тернопільській областях. Й на основі результатів оновлений інструмент збору даних, разом із детальними інструкціями щодо його заповнення, був поширений на всі області України. Е-Карта доступна на платформі е-Ветеран. Наразі на порталі визначено 7690 послуг.

Варто узяти до уваги, що на е-Карті можуть бути відображені адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій, проте це зареєстровані адреси, а самі послуги переміщені в безпечні регіони.

Нагадаємо, ветеран Олег Симороз, який втратив обидві ноги на фронті, отримав повістку.