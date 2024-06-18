Командующий ТРО дал бойцам "боевое задание" строить имение: суд установил размер залога

Прокуратура не согласна с решением суда и будет подавать на апелляцию. Военному грозит до 12 лет за решеткой.

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В Украине судят командующего регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который в 2023 году заставил трех военных более года строить ему имение. Подчиненные в это время получали доплаты за выполнение боевых задач на фронте. 18 июня в Государственном бюро расследований сообщили, что для него выбрали сумму залога.

Киевский районный суд Одессы избрал командующему меру пресечения в виде залога в два миллиона гривен. Однако прокуратура не согласна с решением и готовит апелляцию.

Сторона обвинения просила суд избрать для военного содержание под стражей в течение 60 дней с правом внесения залога в пять миллионов гривен.

Его подозревают в превышении служебных полномочий, причинившем существенный вред в условиях военного положения. За это мужчине грозит до 12 лет заключения.

Напомним, 18 июня в Киеве произошла стрельба. По данным полиции, неизвестный подошел к припаркованной машине и выстрелил в мужчину. С ним в авто находилась жена, которая не получила ранений.

Жена Наталья Садыкова подтвердила, что жертвой покушения стал казахский оппозиционер и руководитель интернет-медиа БАСЕ Айдос Садыков. По данным СМИ, он находится в тяжелом состоянии. Фокус собрал подробности, чем известен Садыков.