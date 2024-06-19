Повреждены здания, есть пострадавший: российские БПЛА атаковали Львовскую область (фото)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом и офисное здание. Было выбито 20 окон.

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В ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Под утро стало известно, что беспилотники долетели до Львовской области. Уже в 04:13 о прилете в Малехове написал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

По его словам, известно об одном раненом 70-летнем мужчине-охраннике. Его состояние медики оценили как средней тяжести. Мужчину, как сообщил мэр, забрала скорая.

Андрей Садовый о налете дронов Фото: Скриншот

Позже Садовый сообщил, что в Малехове поврежден многоэтажный жилой дом. Было выбито 20 окон.

"Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника, о котором писали выше. Состояние средней тяжести. В частном секторе выбиты окна в 5 постройках", — написал он.

Кроме того, мэр опубликовал фотографии с места событий.

Последствия удара по Львовской области

Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время первой ночной атаки на область пострадал 47-летний мужчина.

"В Малехове мужчина получил резаные раны. Медики предоставили ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации. Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на 05:30", — отметил Козицкий.

Максим Козицкий о налете дронов Фото: Скриншот

Напомним, 16 июня ВС РФ сбросили 500-килограммовую бомбу на пожарную часть и жилые дома. Один из спасателей был госпитализирован с ранением. В ГСЧС заявили, что Россия совершила очередное преступление против их работников.