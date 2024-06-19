ВС РФ уже более 2 недель не имеют продвижений на севере Харьковской области, — командир батальона

По словам Юрия Федоренко, из-за потерь оккупанты проводят пополнение утраченных подразделений, но успехов на этом направлении не имеют. Аналитики DeepState, со своей стороны, утверждают о продвижении россиян в Волчанске.

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Российские оккупанты уже более 2 недель не имеют продвижений на севере Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, на Харьковщине украинские защитники проводят боевую работу по уничтожению живой силы и резервов оккупантов

"Удалось стабилизировать ситуацию и объективно за последние две недели продвижений на нашу территорию нет. Ведется боевая работа по уничтожению живой силы и резервов оккупантов. Впрочем, россияне все еще могут заменять свой личный состав, который погибает и получает ранения, но и сохраняет способность штурмовать", — рассказал он.

Между тем аналитики DeepState утверждают, что россияне продвинулись в Волчанске, и есть угроза для села Тихое. Об этом 19 июня рассказали в телеграмм-канале DeepState.

На карте обозначено, что российские войска расширили оккупированную территорию почти на 2 км и обходят город: движутся в сторону села Тихое.

В сводке Генштаба ВСУ за 18 июня сообщалось, что на Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений. Украинские войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска.

Напомним, что 18 июня сообщалось, что Силы обороны продвинулись в Глыбоком на Харьковщине. Они смогли продвинуться на нескольких улицах в населенном пункте. Продолжаются бои на главной улице.