ЗС РФ вже понад 2 тижні не мають просувань на півночі Харківщині, — командир батальйону

За словами Юрія Федоренка, через втрати окупанти проводять поповнення втрачених підрозділів, але успіхів на цьому напрямку не мають. Аналітики DeepState, зі свого боку, стверджують про просування росіян у Вовчанську.

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Російські окупанти вже понад 2 тижні не мають просувань на півночі Харківської області. Про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, на Харківщині українські захисники проводять бойову роботу зі знищення живої сили та резервів окупантів

"Вдалося стабілізувати ситуацію та об'єктивно за останні два тижні просувань на нашу територію немає. Ведеться бойова робота щодо знищення живої сили та резервів окупантів. Утім, росіяни все ще можуть заміняти свій особовий склад, який гине та отримує поранення, але й зберігає здатність штурмувати", — розповів він.

Між тим аналітики DeepState стверджують, що росіяни просунулися у Вовчанську, і є загроза для села Тихе. Про це 19 червня розповіли у телеграм-каналі DeepState.

На карті позначено, що російські війська розширили окуповану територію на майже 2 км і обходять місто: рухаються у бік села Тихе.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 18 червня повідомлялося, що на Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень. Українські війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська.

Нагадаємо, що18 червня повідомлялося, що Сили оборони просунулися в Глибокому на Харківщині. Вони змогли просунутися на кількох вулицях в населеному пункті. Тривають бої на головній вулиці.