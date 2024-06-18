Зайшли і вибивають окупантів: Сили оборони просунулися в Глибокому на Харківщині

Сили оборони змогли просунутися на кількох вулицях в населеному пункті. В Генштабі назвали ситуацію контрольованою.

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Сили оборони мають позитивні новини з Харківщини. Їм вдалося просунутися в селищі Глибоке в Харківському районі. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" 18 червня повідомив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

"Є позитивні моменти в населеному пункті Глибоке на Харківському напрямку, поступово день за днем хлопці зачищають нові вулиці та будинки в цьому населеному пункті. Тривають бої на головній вулиці", — проінформував він.

Український захисник зазначив, що на цій ділянці фронту успішно працюють бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія" та бійці 92-ї ОШБр ЗСУ.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 червня повідомлялося, що ситуація на Харківському напрямку контрольована.

"На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація контрольована. За вчорашню добу на Харківському напрямку загарбники втратили 168 осіб живої сили, із них 55 – безповоротно. Знищено один російський танк, одну бойову броньовану машину та два авто. Пошкоджено ще один танк, артилерійську систему та автомобіль. Уражено 16 укриттів особового складу ворога та один склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 червня повідомлялося, що ЗС РФ перекидають сили з Донецької області в Харківську через успішні контратаки ЗСУ. Російські військкори стверджували, що українські війська розпочали механізовані контратаки поблизу Глибокого і контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська.