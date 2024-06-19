В РФ показали роботизированную платформу "РЭБовец Валл-И" для борьбы с FPV дронами (видео)

Платформа использует модули "Фумигатор". Это система радиоэлектронной борьбы, предназначенная для подавления каналов связи между оператором и БПЛА.

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Разработчики российской компании "Лаборатория ППШ" показали первую гусеничную платформу РЭБ "РЭБовец Валл-И", предназначенную для борьбы с FPV-дронами. Система размещена на гусеничном шасси, РЭБ "Фумигатор", в результате чего изделие напоминает огромный наземный дрон с возможностями радиоэлектронной борьбы. Об этом 18 июня сообщил ресурс Gagadget.

Роботизированная платформа предназначена для поддержки пехотных подразделений, и якобы способна выполнять разнообразные задач на передовой, включая разведку, поддержку огневых ударов и радиоэлектронное противодействие.

Разработчик утверждают, что особенностью "рэбовца" является его модули "Фумигатор" — это система радиоэлектронной борьбы, предназначенная для подавления каналов связи между оператором и дроном. Она способна создавать безопасный купол в радиусе от 250 до 300 метров, обеспечивая защиту и поддержку для боевых единиц на поле боя.

Отмечается, что защищенные каналы управления позволяют эффективно контролировать и блокировать беспилотные системы противника, обеспечивая таким образом высокий уровень радиоэлектронной защиты.

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Кроме того, инженеры решили проблему с аккумуляторами, что позволило значительно увеличить автономность работы "РЭБовец Валл-И". Теперь комплекс может эффективно функционировать в условиях активных боевых действий, обеспечивая длительное время нахождения на поле боя.

"Мжно сказать что "рэбовец", глушит все и вся, в частности FPV-дроны. Аккумуляторы работают очень долго… кстати есть возможность подзаряжать наши аккумуляторы аппаратуры РЭБ, когда они находятся в состоянии покоя. Это поможет бойцам в решении специфических задач", — рассказали разработчики.

Напомним, Украинская компания "Пиранья Тех" создала мобильную систему МСПБПЛА-12 — мощнейшее средство противодействия БПЛА. Она подавляет 14 диапазонов радиочастот от 200 МГц до 6000мГц, заставляя любые беспилотники падать или теряться в пространстве.