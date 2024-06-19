У РФ показали роботизовану платформу "РЕБовець Валл-І" для боротьби з FPV дронами (відео)

Платформа використовує модулі "Фумігатор". Це система радіоелектронної боротьби, призначена для придушення каналів зв'язку між оператором і БПЛА.

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Розробники російської компанії "Лабораторія ППШ" показали першу гусеничну платформу РЕБ "РЕБовець Валл-І", призначену для боротьби з FPV-дронами. Систему розміщено на гусеничному шасі, РЕБ "Фумігатор", внаслідок чого виріб нагадує величезний наземний дрон із можливостями радіоелектронної боротьби. Про це 18 червня повідомив ресурс Gagadget.

Роботизована платформа призначена для підтримки піхотних підрозділів, і нібито здатна виконувати різноманітні завдання на передовій, включно з розвідкою, підтримкою вогневих ударів і радіоелектронною протидією.

Розробники стверджують, що особливістю "ребовця" є його модулі "Фумігатор" — це система радіоелектронної боротьби, призначена для придушення каналів зв'язку між оператором і дроном. Вона здатна створювати безпечний купол у радіусі від 250 до 300 метрів, забезпечуючи захист і підтримку для бойових одиниць на полі бою.

Зазначається, що захищені канали управління дають змогу ефективно контролювати та блокувати безпілотні системи противника, забезпечуючи таким чином високий рівень радіоелектронного захисту.

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Крім того, інженери розв'язали проблему з акумуляторами, що дало змогу значно збільшити автономність роботи "РЕБовець Валл-І". Тепер комплекс може ефективно функціонувати в умовах активних бойових дій, забезпечуючи тривалий час перебування на полі бою.

"Можна сказати що "ребовець", глушить все і вся, зокрема FPV-дрони. Акумулятори працюють дуже довго… до речі є можливість підзаряджати наші акумулятори апаратури РЕБ, коли вони перебувають у стані спокою. Це допоможе бійцям у вирішенні специфічних завдань", — розповіли розробники.

Нагадаємо, українська компанія "Піранья Тех" створила мобільну систему МСПБПЛА-12 — найпотужніший засіб протидії БПЛА. Вона пригнічує 14 діапазонів радіочастот від 200 МГц до 6000 мГц, змушуючи будь-які безпілотники падати або губитися в просторі.