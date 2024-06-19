Пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить уже вторые сутки (фото, видео)

Украинские беспилотники атаковали нефтеналивные терминалы в России в ночь на 18 июня.

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В Ростовской области РФ вторые сутки не могут потушить нефтебазу, которую в ночь на 18 июня атаковали украинские дроны. Беспилотники ударили по нефтеналивным терминалам ЗАО "Азовпродукт" и ООО "ДонТерминал". Об этом сообщает издание ASTRA.

О том, что атака была масштабной и нанесла значительный ущерб, свидетельствуют видео с места событий, появившиеся в ночь на 19 июня.

Терминал "Азовпродукт" был полным, так что после атаки дрона там сразу начался пожар. Второй терминал оказался пустым. Мощный пожар удалось локализовать, но не затушить до конца. После местные власти сообщили, что произошла разгерметизация второго резервуара.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области продолжается Фото: Соцсети

На местном Telegram-канале также появилось видео, снятое непосредственно на самой нефтебазе. Снимающий за кадром (возможно работник нефтебазы, или пожарный) подробно рассказывает, что беспилотников было три. Один врезался в лестницу на резервуаре и не пробил его, второй прошел слишком высоко, сбив ограждение, а третий попал прямо в цель, пробив резервуар, и повредив осколками резервуар за ним, после чего начался пожар.

"Вот запчасти этой приблуды… стопудово запускали его откуда-то отсюда, свои же", — резюмирует свои наблюдения автор видео, показывая обломки дрона.

Один из дронов повредил, но не пробил резервуар Фото: Скриншот

Еще один дрон пробил резервуар насквозь и повредил еще один за ним Фото: Скриншот

Напомним, дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт" в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня. Обе нефтебазы насчитывают 22 резервуара с топливом.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области

Еще одна нефтебаза была атакована в Темрюкском районе Краснодарского края около полуночи той же ночью. Местные жители сообщали о зареве и взрывах, но официальной информации от властей не поступило.

Позже выяснилось, что атакован был терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит" в поселке Чушка. Возник пожар, были повреждены трубопровод и технические помещения.

Напомним, источники Фокуса в спецслужбах подтвердили, что ночные пожары на нефтебазах в Ростовской области — это спецоперация СБУ. Там отметили, что подобная операция не последняя. И СБУ и в дальнейшем будет "вводить дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины.

В спецслужбах отметили, что дроны СБУ осуществили уже более 20 успешных атак на объекты вражеского нефтяного комплекса в разных регионах.