Пожежу на нафтобазі в Ростовській області не можуть загасити вже другу добу (фото, відео)

Українські безпілотники атакували нафтоналивні термінали в Росії в ніч на 18 червня.

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У Ростовській області РФ другу добу не можуть загасити нафтобазу, яку в ніч на 18 червня атакували українські дрони. Безпілотники вдарили по нафтоналивних терміналах ЗАТ "Азовпродукт" і ТОВ "ДонТермінал". Про це повідомляє видання ASTRA.

Про те, що атака була масштабною і завдала значної шкоди, свідчать відео з місця подій, що з'явилися в ніч на 19 червня.

Термінал "Азовпродукт" був повним, тож після атаки дрона там одразу почалася пожежа. Другий термінал виявився порожнім. Потужну пожежу вдалося локалізувати, але не загасити до кінця. Згодом місцева влада повідомила, що сталася розгерметизація другого резервуара.

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області триває Фото: Соцмережi

На місцевому Telegram-каналі також з'явилося відео, зняте безпосередньо на самій нафтобазі. Той, хто знімає за кадром (можливо, працівник нафтобази, або пожежник), детально розповідає, що безпілотників було три. Один врізався в драбину на резервуарі й не пробив його, другий пройшов занадто високо, збивши огорожу, а третій влучив просто в ціль, пробивши резервуар і пошкодивши осколками резервуар за ним, після чого почалася пожежа.

"Ось запчастини цієї приблуди... стопудово запускали його звідкись звідси, свої ж", — резюмує свої спостереження автор відео, показуючи уламки дрона.

Один із дронів пошкодив, але не пробив резервуар Фото: Скриншот

Ще один дрон пробив резервуар наскрізь і пошкодив ще один за ним Фото: Скриншот

Нагадаємо, дрони Служби безпеки України атакували нафтобази "Азовская" і "Азовнефтепродукт" у Ростовській області РФ у ніч на 18 червня. Обидві нафтобази налічують 22 резервуари з паливом.

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області

Ще одну нафтобазу атакували в Темрюкському районі Краснодарського краю близько опівночі тієї ж ночі. Місцеві жителі повідомляли про заграву і вибухи, але офіційної інформації від влади не надійшло.

Пізніше з'ясувалося, що атаковано було термінал із перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит" у селищі Чушка. Виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід і технічні приміщення.

Нагадаємо, джерела Фокусу в спецслужбах підтвердили, що нічні пожежі на нафтобазах у Ростовській області — це спецоперація СБУ. Там зазначили, що подібна операція не остання. І СБУ й надалі "вводитиме дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшуватиме економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України.

У спецслужбах зазначили, що дрони СБУ здійснили вже понад 20 успішних атак на об'єкти ворожого нафтового комплексу в різних регіонах.