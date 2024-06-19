Українські БПЛА і ракети "Нептун" атакували нафтобази у РФ: нові деталі нічних ударів

В ISW передали, що попри мовчання Кремля з’явилося вже немало підтверджень атаки. У двох регіонах Росії спалахнули пожежі, а у спецслужбах обіцяють, що далі буде.

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Вночі з 17 на 18 червня Сили оборони вдарили по нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї РФ. Для цього вони застосували ракети "Нептун", запустивши їх по наземних цілях вже вдруге. Деталі відомі зі звіту Інституту вивчення війни (ISW) від 18 червня.

Джерела у ВМС повідомляли, що під ударом опинився нафтотермінал ТОВ "ЮгНефтеХимТранзит" у портовому селищі Чушка. У росЗМІ підтверджували, що місцеві жителі чули вибухи, а вогонь пошкодив трубопровід та ділянки з інженерним або технічним обладнанням.

У Росії не підтверджували атаку. Водночас 18 червня у Міноборони похизувались перехопленням ракети "Нептун" у невідомому районі.

Джерела у СБУ інформували, що Сили оборони вдарили безпілотниками по нафтових терміналах "Азовская" й "Азовнефтепродукт" в місті Азов у Ростовській області. Геолокаційні кадри підтверджують, що вночі на 18 червня спалахнула пожежа.

Місцева влада заявила, що в результаті ударів спалахнули нафтові резервуари. Джерела у СБУ передавали, що на атакованих складах росіяни тримали 22 паливні цистерни. За даними ЗМІ, через них проходить до 60 тонн нафтопродуктів на місяць, і резервуари можуть витримати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів одночасно.

"Вибухова" ніч — не остання

Джерела Фокусу у спецслужбах підтвердили, що нічні пожежі на нафтобазах у Ростовській області — це спецоперація СБУ. Журналістам підтвердили, що дрони СБУ завітали до нафтобаз "Азовская" й "Азовнефтепродукт".

"СБУ й надалі буде запроваджувати дронові санкції проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", — підкреслили джерела.

У спецслужбах зазначили, що дрони СБУ здійснили вже понад 20 успішних атак на об’єкти ворожого нафтового комплексу в різних регіонах.

Нагадаємо, у росЗМІ інформували, що атака по нафтобазі у Краснодарському краї сталася приблизно опівночі 18 червня. Внаслідок ударів ніхто не постраждав.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв, що в Азові внаслідок атаки безпілотників загорілися резервуари з нафтопродуктами. У мережі публікували відео зі стовпом диму.