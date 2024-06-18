Почалася велика пожежа: БПЛА атакували Азов у Ростовській області РФ (відео)

Губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок атаки БПЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами.

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У ніч на 18 червня безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами в Азові Ростовської області РФ. Про це у себе в Telegram повідомив Губернатор області Василь Голубєв.

За його словами, внаслідок атаки безпілотників загорівся резервуар. Згідно з попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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"В Азові внаслідок атаки БПЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними жертв немає. Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС", — написав Голубєв.

Також у мережі поширюються відео з місця подій. На кадрах можна побачити стовп диму, а на деяких — початок пожежі.

Пожежа в Азові Ростовської області

Азов на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, аналітик Олександр Коваленко назвав пріоритети українських ударів по об'єктах ЗС РФ. За його словами, Сили оборони зараз націлені на системи ППО противника, проте особливу важливість відіграють не пускові установки. Йдеться про компоненти, які складно і довго виробляти.

Також у СтратКомі назвали кількість знищених систем ППО в Криму з травня. За інформацією Центру стратегічних комунікацій, всього за 2 місяці Силам оборони вдалося виконати колосальну роботу і наблизити звільнення півострова. Серед уражених систем помічені С-300, С-350 і С-400.