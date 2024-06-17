"Доводиться адаптуватися": аналітик назвав пріоритети українських ударів по об'єктах ЗС РФ

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Сили оборони зараз націлені на системи ППО супротивника, однак особливу важливість відіграють не пускові установки. Йдеться про компоненти, які складно і довго виробляти.

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Українські захисники регулярно зменшують боєздатність російських окупантів, де б ті не перебували. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "24 каналу" розповів, на чому сконцентровані удари ЗСУ.

За його словами, Сили оборони зараз роблять усе для того, щоб завдати шкоди ворожим системам протиповітряної оборони. Йдеться про ураження комплексів великого радіусу дії.

Водночас, доповнює аналітик, ідеться не стільки про пускові установки, як про найуразливіші радіолокаційні станції (РЛС), які є на війні вкрай важливими об'єктами.

Річ у тім, що в дивізіоні може бути розміщено до 2-3 РЛС і все залежить від модифікації. Вони дають змогу фіксувати, супроводжувати і знищувати повітряні об'єкти, по яких працюють пускові установки. Відповідно, без РЛС дивізіон або зенітно-ракетний полк працювати не зможуть.

Саму пускову установку, вважає військово-політичний оглядач, набагато простіше виготовити або компенсувати її недолік. Тобто, якщо знищити одну, то інші продовжуватимуть працювати і виконувати свій функціонал.

У зв'язку з цим українські захисники і концентрують свої удари на знищенні радіолокаційних станцій.

"Вони не швидко компенсуються. Їхнє виробництво не настільки масштабне і швидке, як пускових установок. Тому росіянам доводиться адаптуватися до цих умов. Повітряний простір над тимчасово окупованим Кримом стає більш вільним для використання різної номенклатури. Не тільки балістичних ракет, а навіть дозвукових", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 12 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив про появу установок С-500 у Криму і пояснив, навіщо це ЗС РФ. 12 червня експерти розповіли, що ЗС РФ втратили відразу три ЗРК під час атаки в ніч на 10 червня.