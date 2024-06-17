"Приходится адаптироваться": аналитик назвал приоритеты украинских ударов по объектам ВС РФ

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Силы обороны сейчас нацелены на системы ПВО противника, однако особую важность играют не пусковые установки. Речь идет о компонентах, которые сложно и долго производить.

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Украинские защитники регулярно уменьшают боеспособность российских оккупантов, где бы те не находились. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "24 каналу" рассказал, на чем сконцентрированы удары ВСУ.

По его словам, Силы обороны сейчас делают все для того, чтобы нанести урон вражеским системам противовоздушной обороны. Речь идет о поражении комплексов большого радиуса действия.

В то же время, дополняет аналитик, речь идет не столько про пусковые установки, как про наиболее уязвимые радиолокационные станции (РЛС), которые являются на войне крайне важными объектами.

Дело в том, что в дивизионе может быть размещено до 2-3 РЛС и все зависит от модификации. Они позволяют фиксировать, сопровождать и уничтожать воздушные объекты, по которым работают пусковые установки. Соответственно, без РЛС дивизион или зенитно-ракетный полк работать не смогут.

Саму пусковую установку, считает военно-политический обозреватель, гораздо проще изготовить или компенсировать ее недостаток. То есть, если уничтожить одну, то другие продолжать работать и выполнять свой функционал.

В связи с этим украинские защитники и концентрируют свои удары на уничтожении радиолокационных станций.

"Они не быстро компенсируются. Их производство не столь масштабное и быстрое, как пусковых установок. Поэтому россиянам приходится адаптироваться к этим условиям. Воздушное пространство над временно оккупированным Крымом становится более свободным для использования различной номенклатуры. Не только баллистических ракет, а даже дозвуковых", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 12 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил о появлении установок С-500 в Крыму и объяснил, зачем это ВС РФ. 12 июня эксперты рассказали, что ВС РФ потеряли сразу три ЗРК во время атаки в ночь на 10 июня.