Від С-300 до С-400: у СтратКомі назвали кількість знищених систем ППО в Криму з травня

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, усього за 2 місяці Силам оборони вдалося виконати колосальну роботу і наблизити звільнення півострова. Серед уражених систем помічені С-300, С-350 і С-400.

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За останні два місяці українським захисникам вдалося завдати шкоди близько 15 системам протиповітряної оборони росіян на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це свідчить інфографіка Центру стратегічних комунікацій (СтратКом).

На опублікованій карті позначено місця, де останнім часом лунали вибухи в Криму. Завдяки ефективній роботі Сил оборони противник залишився без 15 систем ППО, які мали захищати повітряний простір захопленого півострова.

"Зокрема, уражено дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління", — ідеться в повідомленні.

У СтратКомі розповіли, скільки систем ППО росіян у Криму вдалося вразити Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Окремо у СтратКомі додали, що бійці ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів і тим самим наближають день, коли український Крим буде звільнений від присутності противника. Перераховані вище операції необхідні для того, щоб це сталося якомога швидше.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що ЗС РФ втратили надсучасні установки С-400 у Криму. Новітні комплекси протиповітряної оборони ЗС РФ знищені американськими ракетами, створеними майже 40 років тому, пояснили журналісти. Удари старих ATACMS показують, що російська зброя не така ефективна, як заявляється.

17 червня повідомлялося, що аналітик назвав пріоритети українських ударів по об'єктах ЗС РФ. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Сили оборони зараз націлені на системи ППО супротивника, проте особливу важливість відіграють не пускові установки. Йдеться про компоненти, які складно і довго виробляти — радіолокаційні станції. Без них ворожа ППО працювати не зможе.