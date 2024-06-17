От С-300 до С-400: в СтратКоме назвали количество уничтоженных систем ПВО в Крыму с мая

По информации Центра стратегических коммуникаций, всего за 2 месяца Силам обороны удалось проделать колоссальную работу и приблизить освобождение полуострова. Среди пораженных систем замечены С-300, С-350 и С-400.

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За последние два месяца украинским защитникам удалось нанести урон около 15 системам противовоздушной обороны россиян на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом свидетельствует инфографика Центра стратегических коммуникаций (СтратКом).

На опубликованной карте отмечены места, где за последнее время звучали взрывы в Крыму. Благодаря эффективной работе Сил обороны противник остался без 15 систем ПВО, которые должны были защищать воздушное пространство захваченного полуострова.

"В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", — говорится в сообщении.

В СтратКоме рассказали, сколько систем ПВО россиян в Крыму удалось поразить Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Отдельно в СтратКоме добавили, что бойцы ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов и тем самым приближают день, когда украинский Крым будет освобожден от присутствия противника. Вышеперечисленные операции необходимы для того, чтобы это произошло как можно быстрее.

Напомним, 12 июня сообщалось, что ВС РФ потеряли сверхсовременные установки С-400 в Крыму. Новейшие комплексы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожены американскими ракетами, созданными почти 40 лет назад, объяснили журналисты. Удары старых ATACMS показывают, что российское оружие не так эффективно, как заявляется.

17 июня сообщалось, что аналитик назвал приоритеты украинских ударов по объектам ВС РФ. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Силы обороны сейчас нацелены на системы ПВО противника, однако особую важность играют не пусковые установки. Речь идет о компонентах, которые сложно и долго производить — радиолокационные станции. Без них вражеская ПВО работать не сможет.