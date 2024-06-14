Украина намеренно бьет по военным объектам в Крыму, чтобы РФ перебросила туда больше ПВО, — ISW

По мнению аналитиков, дальнейшие украинские удары по средствам ПВО РФ в Крыму могут сделать полуостров непригодным как плацдарм для действий российских военных.

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Украина специально наносит удары по военным объектам в Крыму, чтобы Россия перебросила на полуостров больше средств противовоздушной обороны, где Вооруженным силам Украины будет легче их уничтожить. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 13 июня 2024 года.

"Постоянные украинские удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, похоже, заставляют российских военных перебрасывать в Крым дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры, а дальнейшие украинские удары по таким средствам ПВО могут сделать полуостров непригодным как плацдарм для действий российских военных", — говорится в отчете.

Аналитики привели слова начальника Главного управления военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что российские войска разместили в Крыму систему противовоздушной обороны С-500 в рамках усилий, направленных на усиление российской ПВО над Крымом.

А издание Forbes сообщило, что аэродром Бельбек в оккупированном Крыму становится "ловушкой истощения" для российской противовоздушной обороны после нескольких успешных украинских ударов по средствам ПВО вблизи аэродрома.

По мнению экспертов ISW, российские силы, вероятно, намерены использовать баржи вокруг Крымского моста для защиты от ударов украинских военно-морских беспилотников.

"Нынешние усилия Украины, направленные на усиление российского зонтика ПВО в Крыму, в частности, могут привести к тому, что в Крым будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим ударам со стороны Украины", — говорится в отчете.

В ISW также напомнили, что украинские войска ослабляют российскую противовоздушную оборону для того, чтобы позволить Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию, в частности, истребители F-16, в долгосрочной перспективе.

Напомним, 13 июня аналитики ISW сообщили, что атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Казань" на Кубе призвана запугать Запад и США.

В отчете американского Института изучения войны от 11 июня 2024 года говорилось о том, что Вооруженные силы Украины восстановили утраченные ранее позиции в направлении Липцов благодаря успешной контратаке.