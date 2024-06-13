Украина пытается ослабить российскую ПВО перед получением истребителей F-16, — ISW

Аналитики считают, что украинские вооруженные силы вероятно со временем смогут перейти к поддержке авиацией наземных операций, при условии, что украинские военные получат достаточное количество истребителей.

Related video

Украинские войска прилагают усилия, чтобы ослабить российскую противовоздушную оборону, ведь это может позволить Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию, в частности самолеты-истребители F-16. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 12 июня 2024 года.

"Украинские войска вероятно пытаются ослабить российскую противовоздушную оборону в преддверии ожидаемых поставок истребителей F-16 в Украину, которые, как сообщается, начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что украинские вооруженные силы вероятно со временем смогут перейти к поддержке авиацией наземных операций, при условии, что украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

Институт изучения войны подчеркнул, что на геолокационных снимках, опубликованных 12 июня, видны поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженную российскую радиолокационную систему С-400 к югу от оккупированного Джанкоя — так что это подтверждает сообщение украинского Генштаба от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах.

Сообщается, что уничтожение российских систем ПВО в Белгородской области побудило российское командование перебросить на эту территорию средства ПВО из Крыма, а это в свою очередь ухудшило противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове.

При этом в ISW подчеркнули, что понадобится значительное время для надлежащей подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения украинских вооруженных сил по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе и для поддержки наземных операций.

"Украинские официальные лица также определили, что они планируют использовать F-16 и другие самолеты для ограничения действий российской авиации, а представитель ВС Украины Илья Евлаш отметил, что только двух эскадрилий F-16 — примерно 18 самолетов — будет достаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в украинском воздушном пространстве", — отметили аналитики.

Напомним, 12 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины второй раз за неделю ударили по российской ПВО в Крыму.

В отчете американского Института изучения войны от 11 июня 2024 года говорилось о том, что Вооруженные силы Украины восстановили утраченные ранее позиции в направлении Липцов благодаря успешной контратаке.