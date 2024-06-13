Україна намагається послабити російську ППО перед отриманням винищувачів F-16, — ISW

Аналітики вважають, що українські збройні сили ймовірно з часом зможуть перейти до підтримки авіацією наземних операцій, за умови, що українські військові отримають достатню кількість винищувачів.

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Українські війська докладають зусиль, щоб послабити російську протиповітряну оборону, адже це може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію, зокрема літаки-винищувачі F-16. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 червня 2024 року.

"Українські війська ймовірно намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів F-16 в Україну, які, як повідомляється, розпочнуться в невеликих кількостях влітку і восени 2024 року", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що українські збройні сили ймовірно з часом зможуть перейти до підтримки авіацією наземних операцій, за умови, що українські військові отримають достатню кількість винищувачів, західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів і якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

Інститут вивчення війни підкреслив, що на геолокаційних знімках, опублікованих 12 червня, видно пошкоджені і знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії і знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя − тож це підтверджує повідомлення українського Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах.

Повідомляється, що знищення російських систем ППО в Бєлгородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби ППО з Криму, а це своєю чергою погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.

При цьому в ISW наголосили, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення українських збройних сил щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі і для підтримки наземних операцій.

"Українські офіційні особи також визначили, що вони планують використовувати F-16 та інші літаки для обмеження дій російської авіації, а речник ПС України Ілля Євлаш зазначив, що лише двох ескадрилей F-16 − приблизно 18 літаків − буде достатньо, щоб суттєво вплинути на ситуацію в українському повітряному просторі", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, 12 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України вдруге за тиждень вдарили по російській ППО в Криму.

У звіті американського Інституту вивчення війни від 11 червня 2024 року йшлося про те, що Збройні сили України відновили втрачені раніше позиції у напрямку Липців завдяки успішній контратаці.