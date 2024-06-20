Обстрел "непонятными" ракетами: в ВС объяснили, действительно ли враг атаковал крылатыми (фото)

По информации Воздушных сил, стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили крылатые ракеты, которые зашли с юго-восточного направления и были уничтожены на Днепропетровщине.

Related video

Ночью 20 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли ряд украинских областей. В Воздушных силах показали последствия атаки крылатыми ракетами, выпущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Воздушных силах отметили, что российские ракеты были уничтожены украинской противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области.

"Последствия ночной вражеской атаки 20 июня 2024 года. Российские крылатые ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, заходили с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Фото: Воздушные силы ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Пуски крылатых ракет во время атаки 20 июня

Ночью 20 июня во время воздушной атаки в Воздушных силах не появлялось сообщения о пусках крылатых ракет типа Х-101/55СМ. Однако командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре из четырех крылатых ракет.

Позже OSINT-аналитики, показывая маршрут воздушных целей РФ во время ночной атаки, отметили, что не знают, откуда ВС взяли четыре крылатые ракеты в отчете, ведь их полет не был прослежен их источниками.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня российские оккупанты запустили по мирным городам Украины 36 воздушных средств поражения. Украинской ПВО удалось уничтожить все российские дроны типа Shahed и пять ракет. По словам командующего ВС Николая Олещука, ПВО работала в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.