Не ПВО, а ракеты: поставки Patriot в другие страны не остановят ради Украины, — FT

По словам британского журналиста Кристофера Миллера, Вашингтон приостанавливает поставку ракет-перехватчиков Patriot другим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины.

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Журналист The Financial Times Кристофер Миллер уточнил, что США приняли решение приостановить заказы других стран на ракеты-перехватчики для системы Patriot, а не на сами установки, как об этом написало издание ранее. Об этом журналист сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

Этот шаг предпринимается для того, чтобы направить ракеты в Украину. По словам Миллера, официальное объявление об этом ожидается позже сегодня.

"Извинения. Поправка к этой истории: теперь источники говорят, что США объявили о блокировании заказа именно перехватчиков Patriot, а не всех систем. Официальное объявление будет позже. США приостанавливают поставку ракет-перехватчиков Patriot другим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины, чтобы укрепить ее противовоздушную оборону от российских атак", — говорится в сообщении журналиста.

Что написали в Financial Times

В четверг, 20 июня, британское издание FT опубликовало материал, в котором говорилось о том, что США планируют приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики, пока Украина не получит достаточное количество для защиты от воздушных атак России.

Неназванные источники газеты сообщили, что это решение будет объявлено в четверг. Также отмечалось, что президент Джо Байден подтвердил обязательства по поставке дополнительных систем ПВО Украине, включая батареи Patriot, отметив, что пять стран согласились отправить их, а другим придется подождать, пока Украина не получит необходимые системы.

Напомним, 20 июня стало известно, что в Румынии одобрили передачу Украине еще одной системы ПВО Patriot. Президент Клаус Йоханнис сообщил, что Высший совет национальной обороны Румынии принял это решение после анализа состояния и важности четырех существующих систем Patriot.