Не ППО, а ракети: постачання Patriot в інші країни не зупинять заради України, — FT

За словами британського журналіста Крістофера Міллера, Вашингтон призупиняє постачання ракет-перехоплювачів Patriot іншим країнам, щоб прискорити виконання замовлень для України.

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Журналіст The Financial Times Крістофер Міллер уточнив, що США ухвалили рішення призупинити замовлення інших країн на ракети-перехоплювачі для системи Patriot, а не на самі установки, як про це написало видання раніше. Про це журналіст повідомив у своєму акаунті в соцмережі X (колиш. Twitter).

Цей крок робиться для того, щоб направити ракети в Україну. За словами Міллера, офіційне оголошення про це очікується пізніше сьогодні.

"Вибачення. Поправка до цієї історії: тепер джерела кажуть, що США оголосили про блокування замовлення саме перехоплювачів Patriot, а не всіх систем. Офіційне оголошення буде пізніше. США призупиняють постачання ракет-перехоплювачів Patriot іншим країнам, щоб прискорити виконання замовлень для України, щоб зміцнити її протиповітряну оборону від російських атак", — ідеться в повідомленні журналіста.

Що написали у Financial Times

У четвер, 20 червня, британське видання FT опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що США планують призупинити всі відкриті замовлення на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі, доки Україна не отримає достатню кількість для захисту від повітряних атак Росії.

Неназвані джерела газети повідомили, що це рішення буде оголошено в четвер. Також зазначалося, що президент Джо Байден підтвердив зобов'язання щодо постачання додаткових систем ППО Україні, включно з батареями Patriot, зазначивши, що п'ять країн погодилися надіслати їх, а іншим доведеться зачекати, доки Україна не отримає необхідні системи.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що в Румунії схвалили передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot. Президент Клаус Йоганніс повідомив, що Вища рада національної оборони Румунії ухвалила це рішення після аналізу стану і важливості чотирьох наявних систем Patriot.