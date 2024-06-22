Авиаудар по Харькову: количество раненых и жертв возросло (фото)

Медики сейчас борются за жизнь четырех человек. Известно, что оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы, а пуски осуществлялись с территории Белгорода.

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Из-за российского удара по Харькову в субботу, 22 июня, погибли три человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он сообщил, что с первых минут на местах попаданий по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. Коммунальщики и волонтеры помогают разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим.

Следователи полиции тщательно обследуют местность.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг запустил по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода.

Также он добавил, что количество раненых увеличилось до 37.

Медики борются за жизнь четырех пациентов — двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии.

Харьковская прокуратура уточнила, что было зафиксировано попадание трех боеприпасов по территории предприятия в Холодногорском районе г. Харькова и одно попадание по жилому пятиэтажному дому в Основянском районе города.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в момент обстрела в одном из укрытий как раз проходил выпускной, где дети как раз получали золотые медали и дипломы об образовании.

Напомним, 19 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Шевченковскому району Харькова с применением управляемых авиационных бомб. Было зафиксировано два попадания на территории детского лагеря и одно возле жилого дома.