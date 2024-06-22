Авіаудар по Харкову: кількість поранених та жертв зросла (фото)

Медики зараз борються за життя чотирьох людей. Відомо, що окупанти скинули на місто чотири авіабомби, а пуски здіснювалися з території Бєлгорода.

Related video

Через російський удар по Харкову у суботу, 22 червня, загинуло троє осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він повідомив, що з перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим.

Слідчі поліції ретельно обстежують місцевість.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений.

Глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог запустив по цивільним людях чотири снаряди УМПБ Д-30 з Бєлгорода.

Також він додав, що кількість поранених збільшилася до 37.

Медики борються за життя чотирьох пацієнтів — двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

Харківська прокуратура уточнила, що було зафіксовано влучання трьох боєприпасів по території підприємства у Холодногірському районі м. Харкова та одне влучання по житловому пʼятиповерховому будинку в Основʼянському районі міста.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що в момент обстрілу в одному з укриттів якраз проходив випускний, де діти якраз отримували золоті медалі та дипломи про освіту.

Нагадаємо, 19 червня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Шевченківському району Харкова із застосуванням керованих авіаційних бомб. Було зафіксовано два влучання на території дитячого табору та одне біля житлового будинку.