Удар авіабомбами по житловому району Харкова: є жертви і багато постраждалих (фото)

Армія Росії завдала чотири удари, бомби влучили в район щільної житлової забудови. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, під завалами можуть бути люди.

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Російська армія випустила по Харкову керовані авіабомби (КАБ) вдень 22 червня. Унаслідок удару є загиблі та поранені, повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

За відомостями градоначальника, загалом ЗС РФ завдали чотири удари, відомо про влучання в район щільної житлової забудови. Загинули двоє, поранено 18 осіб.

Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків унаслідок авіаудару. В одному з під'їздів повністю зруйновано три поверхи, під завалами можуть перебувати люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи, зазначають місцеві пабліки. Кореспонденти "Суспільного" розповіли про часткове руйнування зовнішньої стіни житлового будинку.

Унаслідок влучання КАБ в одному з під'їздів повністю зруйновано три поверхи

Пізніше стало відомо, що одна із загиблих унаслідок влучання авіабомби по центру Харкова — пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Моніторингові канали повідомляли про нові пуски КАБ із різних напрямків. Загрози були для Дергачівського та Золочівського районів Харківської області.

Нагадаємо, російське командування хоче наростити силу на Харківському напрямку. У район бойових дій уже направили солдатів, які стояли на кордоні з Фінляндією.

Крім цього, РФ перекидає морську піхоту для наступу в Харківській області. На цьому напрямку перебувають десантно-штурмові війська і мотострілецькі полки армії Росії.