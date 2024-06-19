ЗС РФ обстріляли Харків: вдарили КАБами по дитячому табору, подробиці

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Шевченківському районі міста було два влучання по землі на території дитячого об'єкту та одне біля житлового будинку. Є пошкодження.

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Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Харкову із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це у вівторок, 19 червня, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією градоначальника, російські окупанти застосували дві авіаційні бомби на околиці міста. Метою удару був дитячий об'єкт.

За попередньою інформацією ніхто не постраждав.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, у Шевченківському районі міста було два влучання по землі на території дитячого табору і одне біля житлового будинку. Зафіксовано пошкодження.

Обстріл Харківської області

За інформацією Синєгубова, ЗС РФ також обстріляли село Вільхівка Харківського району, внаслідок чого загинула 49-річна жінка. Крім того, 60-річний місцевий житель дістав поранення.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу села Новоосинове Курилівської громади Куп'янського району поранено двох жінок, їх госпіталізували.

Нагадаємо, 19 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Боровський напрямок на Харківщині зараз розцінюється як потенційно небезпечний. Окупаційна армія формує ударне угруповання для наступу.