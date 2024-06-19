Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ обстреляли Харьков: ударили КАБами по детскому лагерю, подробности

каб-500
Фото: Министерство обороны РФ | Иллюстративное фото: сброс авиационной бомбы

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Шевченковском районе города было два попадания по земле на территории детского объекта и один возле жилого дома. Есть повреждения.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Харькову с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). Об этом во вторник, 19 июня, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По информации градоначальника, российские оккупанты применили две авиационные бомбы на окраине города. Целью удара был детский объект.

Fullscreen

По предварительной информации никто не пострадал.

Как уточнил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в Шевченковском районе города было два попадания по земле на территории детского лагеря и один возле жилого дома. Зафиксированы повреждения.

Fullscreen

Обстрел Харьковской области

По информации Синегубова, ВС РФ также обстреляли село Ольховка Харьковского района, в результате чего погибла 49-летняя женщина. Кроме того, 60-летний местный житель получил ранения.

Также стало известно, что в результате обстрелов села Новоосиново Куриловской громады Купянского района ранены две женщины, их госпитализировали.

Напомним, 19 июня председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Боровское направление на Харьковщине сейчас расценивается я как потенциально опасное. Оккупационная армия формирует ударную группировку для наступления.