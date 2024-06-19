ВС РФ обстреляли Харьков: ударили КАБами по детскому лагерю, подробности

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Шевченковском районе города было два попадания по земле на территории детского объекта и один возле жилого дома. Есть повреждения.

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Харькову с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). Об этом во вторник, 19 июня, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По информации градоначальника, российские оккупанты применили две авиационные бомбы на окраине города. Целью удара был детский объект.

По предварительной информации никто не пострадал.

Как уточнил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в Шевченковском районе города было два попадания по земле на территории детского лагеря и один возле жилого дома. Зафиксированы повреждения.

Обстрел Харьковской области

По информации Синегубова, ВС РФ также обстреляли село Ольховка Харьковского района, в результате чего погибла 49-летняя женщина. Кроме того, 60-летний местный житель получил ранения.

Также стало известно, что в результате обстрелов села Новоосиново Куриловской громады Купянского района ранены две женщины, их госпитализировали.

Напомним, 19 июня председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Боровское направление на Харьковщине сейчас расценивается я как потенциально опасное. Оккупационная армия формирует ударную группировку для наступления.